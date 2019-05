Kassamedewerker Ikea liet maandenlang klanten doorlopen zonder te betalen

Junaid C. liet klanten bij de Ikea in Delft met karren vol meubels naar buiten lopen, terwijl ze maar een fractie daarvan afrekenden. De Zoetermeerder heeft er volgens het OM tienduizenden euro’s mee verdiend.

Om niet in de gaten te lopen, scande kassamedewerker C. (26) alle producten die hij op de lopende band bij zijn kassa kreeg. Dan konden zijn collega’s de piepjes horen van het apparaat. Liet de klant de naam Ilias vallen dan werden de dure producten weer geannuleerd. De koper hoefde daarom maar een schijntje te betalen van de werkelijke waarde en kon zó naar buiten lopen.

Over hoe C. daar in 2015 dan geld aan verdiende, lopen de lezingen uiteen. Volgens de verdachte zelf stond buiten de winkel het brein van de operatie, de onbekend gebleven ‘Ilias’. Die rekende af met de klanten, 50 procent van de oorspronkelijke winkelwaarde. Omdat het Openbaar Ministerie die Ilias niet kon vinden, dacht de officier van justitie dat C. zelf afrekende.

Over een periode van twee maanden kwam het OM uit op een bedrag van ruim 36.000 euro dat C. eraan verdiend zou hebben. Ikea onderzocht de kwestie zelf ook en vond zelfs voor een half miljoen euro aan ‘verdachte transacties’. Hoewel daar bij lange na geen bewijs voor is, zei de officier van justitie wel dat ze denkt dat de buit groter was. ,,Dit lijkt maar het topje van de ijsberg te zijn. Het is een heel geraffineerde manier van oplichten.”

Hennepkwekerij

De zaak kwam aan het rollen na een anonieme brief aan Ikea, waarin stond dat artikelen niet gescand werden. ,,Het was bekend dat je bij C. kon winkelen voor 50 procent.” De aanklaagster eiste daarom, ook vanwege een eerdere veroordeling van C. voor een hennepkwekerij, zes maanden celstraf.

C. liet gisteren tijdens de zitting weten dat hij spijt had van zijn daden. ,,Ik ben dom geweest. Ik ben door iemand benaderd die zei dat hij spullen kon wegkrijgen, maar dat hij mijn hulp daarbij nodig had. Ik zat in de schulden en ben ingestapt toen ik hoorde dat er ook anderen bij betrokken waren.” Later, toen C. wilde stoppen, zou hij onder druk zijn gezet door Ilias. Hij kon niet meer terug.