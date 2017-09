Kat vindt slang onder speelgoedtractor van Bryant (4)

'Meerdere mensen doodden Everink, laat verdachte Mark de J voorlopig vrij'

10:45 De rechtszaak voor de moord op miljonair Koen Everink gaat vandaag verder in de rechtbank Utrecht. Verdachte Mark de J. staat wederom voor de rechter. De pro-formazitting is om half tien begonnen. Onder meer wordt vandaag gesproken over een nieuw rapport waaruit zou blijken dat er 'waarschijnlijk' meerdere daders moeten zijn.