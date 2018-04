Kater? Helena (24) brengt je op fiets een croissant, eitje en muffin

Doetinchemmer met nepwapen wilde dood door politiekogels

11:28 Hij wilde zelfmoord plegen en koos ervoor zich door agenten in het centrum van Doetinchem te laten doodschieten. Dat is de kern van de schietpartij vorig jaar 29 augustus in de Grutstraat. Jesse D. (22) werd door agenten drie keer geraakt, onder meer in zijn onderbuik, maar overleefde het wel.