Keepersfout zet RKC schaakmat tegen Emmen

RKC Waalwijk beleefde vrijdagavond in eigen huis een valse start. De Waalwijkse ploeg kon aanvallend geen vuist maken. Een keepersfout van Etienne Vaessen op slag van rust bleek uiteindelijk fataal: 0-2. RKC moest uit zijn schulp kruipen en kreeg in de slotminuut nog een counter om de oren.



De eerste helft had veel weg van een schaakpartij. Emmen had moeite met de speelwijze van RKC, dat zelf ook maar moeilijke openingen kon vinden. In het eerste kwartier waren een schot van Youri Loen op de vuisten van Etienne Vaessen en een kopbal van Johan Voskamp over het Emmense doel de belangrijkste wapenfeiten. RKC verdedigde geconcentreerd. De mee opkomende linksback Paul Quasten zorgde aanvallend af en toe voor wat dreiging.



Maar de eerste helft kabbelde voort, tot de laatste minuut. Vaessen verkeek zich in de punt van zijn strafschopgebied op een dwarrelbal en zag zich genoodzaakt om Cas Peters neer te trekken. De blunder van de doelman leverde een penalty op. Bijna had de Bredase doelman zijn fout nog goedgemaakt. Hij koos de goede hoek, maar Peters schoot onder de doelman door raak.RKC antwoordde nog in dezelfde minuut. Serginho Greene nam een voorzet van Quasten bij de tweede paal ineens op de schoen. Maar doelman Dennis Telgenkamp voorkwam een vlotte gelijkmaker.



Ook na het snelle uitvallen van aanvoerder Jan Lammers na de pauze veranderde er niets aan de speelwijze. Emmen had de wedstrijd kunnen beslissen, maar een keihard inzet van Bijl ketste via de onderkant van de lat kennelijk het veld weer in. Met Jari Koenraat kwam er ook nog een debutant binnen de lijnen. Die kreeg een dik kwartier voor tijd een enorme kans, maar mikte over.



Het was het sein voor RKC nog wat meer de aanval te zoeken. Maar Emmen bleef betrekkelijk simpel overeind. En counterde in de extra tijd nog naar een royalere zege via Loen.