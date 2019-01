Kees van der Staaij schuift steeds meer op richting extremisme

Kinderom­buds­man: haal kind uit Syrisch kamp

6:31 Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië moeten daaruit worden gehaald en het kabinet moet zorgen voor hun emotionele en fysieke veiligheid en hun recht op ontwikkeling. Kinderombudsman Margrite Kalverboer roept verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus opnieuw op zich daartoe tot het uiterste in te spannen.