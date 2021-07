Keet (16) draagt als alles goed gaat de vlag: 'We zijn er nog niet, ze zijn zo streng in Tokyo’

Vrouwen om seks vragen en spugen in gezicht van boa: horrorbuur­man laat ‘spoor van overlast’ achter

21 juli Dronken dreigen, stalken, schelden en beledigen. Voor zijn buurtgenoten in Malden ontpopte Andrej K. (55) zich begin dit jaar tot een ware horrorbuurman. Zijn buren waren bang voor hem. In de bus of in de winkel, overal waar de Pool kwam ontstond wel heisa.