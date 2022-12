Kennelijk is het moeilijk om toe te geven dat je op het verkeerde paard hebt gewed

UPDATE Omgeving Haarlem urenlang getroffen door zeer grote stroomsto­ring na explosie

Een groot deel van Haarlem en delen van Spaarndam, Bloemendaal en omgeving zijn vrijdagavond even na 23.00 uur urenlang getroffen door een ,,zeer grote stroomstoring”, zoals netbeheerder Liander het noemde. Die ontstond na een explosie en brand in een hoogspanningsstation, aldus de Veiligheidsregio Kennemerland. Zaterdagochtend rond 04.00 uur was de storing verholpen.

24 december