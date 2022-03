Kennissen vroegen de huishoudster soms: wat moet je bij die akelige vent?

‘Kabinet wil laatste coronare­gels afschaffen: niet meer testen bij evenemen­ten en geen mondkap in ov’

Het kabinet wil aanstaande dinsdag besluiten om per woensdag 23 maart de laatste coronaregels af te schaffen. Inzet is dat alleen de basisadviezen, zoals handen wassen en hoesten in de elleboog, nog van kracht blijven en dat alleen in vliegtuigen nog een mondkapje moet worden gedragen, niet meer in het openbaar vervoer.

17:09