Kermisongeluk Wijchen: slachtoffer blijvend invalide

Daklozen in voormalig schoolge­bouw Roosendaal: overal ligt puin, glas en poep

7:32 Het voormalige pand van Da Vinci College aan de Norbartlaan in Roosendaal wordt dit jaar nog gesloopt. Dat is het gevolg van de huidige, schrijnende situatie. In het pand slapen daklozen, liggen overal uitwerpselen en puin. Tot ergernis van de wijkbewoners.