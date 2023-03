Kerncentrale in Nederland? Dit zijn de voor- en nadelen

Het opwekken van kernenergie is een ingewikkeld natuurkundig proces. Het voordeel is dat het niet al te slecht is voor het klimaat om kernenergie op te wekken. Het nadeel heeft te maken met kernafval en kernrampen. Dus waarom praten we dan nu toch weer over het bouwen van twee nieuwe kerncentrales? Dat leggen we uit in de bovenstaande video.