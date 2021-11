Kerstboom steeds eerder in huis: ‘Drie weken geleden stonden ze al op de deur te kloppen: waar zijn de bomen’

Jongeren in Schilders­wijk: ‘Als je wordt neergeknup­peld, komt er moment dat je terugslaat’

,,Oh nee hé, daar gaan we weer’’, dacht sportschoolhouder Saïd Bettah toen hij hoorde dat er weer rellen waren in zijn Schilderswijk. Hij was juist zo blij dat het de laatste tijd wat rustiger was in de beruchte Haagse volksbuurt. Net als veel inwoners baalt hij hier verschrikkelijk van. Veel jongeren staan er echter anders in. ,,Het is soms nodig.’’

18:39