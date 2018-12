Kerstdiner voor 70 ouderen valt in het water door vondst wietkwekerij

De keukenploeg zou vanaf 15.00 uur paraat staan, zeventig ouderen zouden komen dineren en er was een optreden van koor A58. Resto van Harte had een mooi plan voor haar kerstdiner, vanavond in De Meiboom in Krabbendijke.

Maar de vondst van een wietkwekerij in het dorpshuis, vanochtend, maakt alles anders. De stroom is afgesloten en de kwekerij moest geruimd worden. Het diner kon daarom niet doorgaan. ,,Op zo’n korte termijn hebben we geen andere locatie gevonden”, sipt Marcella de Vlieger van Resto Van Harte. ,,Ik heb heel snel alle zeventig gasten gebeld en vrijwilligers ingelicht, zodat er geen teleurgestelde mensen voor de deur zouden staan.”

Kerstsfeer

Het Resto huist elke tweede woensdag van de maand in De Meiboom. ,,Daarom leek het ons het leuk dat alvast in kerstsfeer te doen. Veel nieuwe mensen kwamen daar op af. Die keken er naar uit. Dus dit is wel heel erg jammer.”

Kerkdienst