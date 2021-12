Kerstdrama: inbrekers halen koelwagen vol luxe feestdiners leeg bij verswinkel in Groesbeek

Nederlan­ders over quarantai­ne Oostenrijk: ‘Winter­sport wordt door de neus geboord’

Het nieuws over een dreigende quarantaineplicht in Oostenrijk veroorzaakt veel ophef en onrust onder Nederlandse wintersportgangers. Velen zijn druk bezig met de voorbereidingen voor hun kerstvakantie in de sneeuw. ,,We hebben speciaal een boosterprik in Duitsland gehaald en dan zou het wel erg frustrerend zijn als we niet mogen skiën”, klinkt het vol ongeloof.

22 december