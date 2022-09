Kersvers bruidspaar wordt verrast met caravan (Op het dak van hun huis)

De versierde eengezinswoning ligt op een industrieterrein aan De Run in Veldhoven, waar een stuk of twintig bedrijven gevestigd zijn. Aan ieder bedrijf is een woning verbonden, veelal bewoond door de eigenaar van de onderneming. Maar in de doorgaans rustige buurt is er zaterdagmiddag één huis dat extra opvalt. Dat van Mark Welten, één van de eigenaren van het nabijgelegen caravanbedrijf, en zijn - inmiddels - echtgenote Nathalie.

Een donkerblauw spandoek met daarop in sierlijke gouden letters ‘Mark & Nathalie’ en de datum van trouwdag 10-09-2022, is niet eens het meest opvallende. De woning wordt omringd door een tiental fluorescerende rood met oranje waarschuwingsdriehoeken en op meerdere plekken hangen witte en oranje ballonnen. Maar de echte verrassing staat op het dak: een caravan, waarop met zwarte spuitverf de woorden ‘Na mauwen over trouwen niet meer zeuren over verbouwen’ zijn geklad.

Caravan in vrachtwagen

,,Toen in het verleden vrienden van hem zijn getrouwd, hebben ze ook het een en ander uitgehaald”, vertelt vader Ad Welten en medorganisator een dag na de opmerkelijke huwelijksverrassing voor zijn zoon. ,,Nu was hij aan de beurt.”

Een maand geleden kwamen vrienden met het idee voor de stunt. Ze reisden af naar een plaatsje bij Zeist en haalden daar een oude caravan op, die ze repareerden in een loods op een boerderij, uit het zicht van Mark. Op de dag van de bruiloft werd de caravan in een vrachtwagen naar de woning vervoerd.

All You Need is Love-caravan

Dat de verrassing een grote kans van slagen heeft, wordt al duidelijk bij het vervoer dat Mark heeft geregeld om bij de trouwlocatie te komen. Niets minder dan de originele All You Need is Love-caravan arriveert om hem weg te brengen. Terwijl de bruidegom naar de trouwlocatie wordt gereden, gaan familie en vrienden aan de slag om het huis te versieren.

De vrienden laten een kraan komen en met een hoogwerker wordt de caravan op het dak van de woning gehesen. Daarna snelt het gezelschap in een touringcar dat was geregeld voor de daggasten naar de ceremonie. Als het officiële gedeelte erop zit, rijdt het bruidspaar met hun daggasten mee in de touringcar naar de feestlocatie, maar niet voordat er een korte tussenstop wordt gemaakt.

Complete verrassing

,,We wisten dat ze het huis zouden versieren, maar dat ze een caravan op het dak zouden zetten, had ik niet verwacht", zegt Mark Welten zondag uitgelaten. ,,Het was een complete verrassing.”

,,Hij vond het fantastisch”, aldus vader Ad.

Een bruidspaar in Veldhoven stond bij thuiskomst na hun trouwfeest zaterdag een grote verrassing te wachten: familie en vrienden hadden hun huis 'versierd'.

Een bruidspaar in Veldhoven stond bij thuiskomst na hun trouwfeest zaterdag een grote verrassing te wachten: familie en vrienden hadden hun huis 'versierd'.