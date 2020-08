Kerwin werd doodgestoken in 1983: ‘Nederland verloor zijn onschuld’

Vrouw zwaarge­wond bij ernstige mishande­ling voor Arnhems terras; politie pakt verdachte op

11:47 ARNHEM - Een 31-jarige vrouw is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ernstige mishandeling in de Arnhemse Steenstraat. De politie heeft een uur na de mishandeling een 58-jarige Arnhemmer aangehouden in zijn woning.