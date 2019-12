Kevin gaf zijn jas in stromende regen aan slachtoffer na ongeluk: ‘Wilde niet dat ze onderkoelde’

,,Een fantastische actie’’, noemt politieagent Jelmar van der Ploeg het. ,,Dit komt niet vaak voor.’’ De vrouw aan wie Peters zijn jas gaf, raakte op donderdag 28 november gewond na een aanrijding met een auto.



Het ongeluk gebeurde voor de deur van het gemeentehuis in Druten. Peters heeft het ongeluk zelf niet zien gebeuren. Hij was onderweg naar de Irenestraat, waar hij een afspraak had.



,,Ik hoorde later pas dat mevrouw was aangereden op een zebrapad’’, zegt hij. ,,Toen ik aan kwam lopen, zag ik alleen dat er iets was gebeurd. Hierop heb ik mijn jas uitgetrokken en aan een omstander gegeven.’’



Zelf liep de ‘Sint Maarten van Druten’ (de heilige die een deel van zijn mantel afstond aan een zwerver) door de stromende regen verder, gehuld in enkel een T-shirt.



Mooie daad

Peters kwam er via een Facebookbericht van de politie Druten achter dat zijn jas inmiddels op het gemeentehuis ligt. Hij is van plan hem volgende week op te halen.



De politie is hem in ieder geval erg dankbaar: ,,Dit is een erg mooie daad’’, zegt Van Der Ploeg.



Hoe het met de vrouw in kwestie gaat, is niet bekend.