Kezban (21) ontwaakt uit coma nadat ze in augustus door haar hoofd werd geschoten

De 21-jarige Kezban Avci die op 26 augustus in haar woning in Middelburg door het hoofd werd geschoten, is ontwaakt uit haar coma. Dat bevestigt Silvie de Peijper namens de familie. Ze is buiten levensgevaar, maar heeft nog een lange weg te gaan.

In een verklaring laat de familie weten: ,,Wij zijn heel erg blij en opgelucht dat onze prachtige, dappere dochter en zus Kezban uit haar coma is ontwaakt. Zij is gelukkig buiten levensgevaar, maar heeft nog een hele lange weg te gaan. Wij doen er als familie alles aan om haar daarin zo goed mogelijk te steunen en hebben daar al onze tijd en energie op dit moment voor nodig.’’

Het schietincident speelde zich eind augustus rond kwart voor zes af in het centrum van Middelburg. Avci werd in haar eigen huis, gelegen aan de Burggang, door het hoofd geschoten en moest door brandweerlieden naar buiten worden gebracht. Een traumahelikopter bracht de zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis in Rotterdam, waar ze al die tijd in coma werd gehouden en vocht voor haar leven.

Begin deze maand werd nog bekend dat de 26-jarige Domburger, met wie de jonge vrouw mogelijk een relatie had, opnieuw dertig dagen langer in voorarrest blijft zitten. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de hij Kezban op 26 augustus in haar huis door het hoofd heeft geschoten. Hij wordt aangeklaagd voor poging doodslag en wapenbezit.