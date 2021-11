Kick Out Zwarte Piet kondigt actie aan in Breda om grijze pieten: ‘Wederom een racistisch feestje’

UPDATEKick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat rond de sinterklaasintocht protesteren in Breda in plaats van in Maastricht. In Breda zullen namelijk ‘grijze pieten’ te zien zijn, en dat is volgens de actiegroep onacceptabel.