Kim is boegbeeld van strijd tegen misbruik in danssector: ‘Als ik dit niet doe, doet niemand het’

Wordt priester Nicolaas 38 jaar na zijn dood zalig (en misschien wel heilig)? ‘Hij is een moderne heilige’

Nicolaas Kluiters groeide als priester in Libanon uit tot een held. Hij verzoende christenen en moslims in een land dat werd verscheurd door een burgeroorlog. In 1985 werd hij ontvoerd en gruwelijk gemarteld, waarna zijn lichaam twee weken later werd gevonden in een greppel. Nu wordt onderzoek gedaan of hij zalig en daarna heilig verklaard kan worden: ,,Hij verdient het om een heilige te worden.”