Kim leefde twee jaar ‘samen’ met seriemoordenares, die eigen man en zoon verraadde in oorlog

Ze ziet er best patent uit voor iemand die in haar hoofd twee jaar met de Rotterdamse Johanna Maria Breek is opgetrokken. In een café aan de Haagse Kepplerstraat, vlak bij de woning die ze deelt met man en kinderen en bij het huis waar Breek ooit een klein jaar woonde, knikt Kim Heijdenrijk opgelucht. Breek was, aldus Heijdenrijk, een psychopathische seriemoordenares. Zeker 27 mensen zouden door haar toedoen het loodje hebben gelegd. ,,Ik ben blij dat ik nu van haar af ben’', verzucht de Haagse.