Kimberley (31) en 1-jarige Melody krijgen geen voorrang op woning: ‘Mijn dochter lijdt hieronder’

Onbegrip over registra­tie buitenland­se booster: waarom geen Nederland­se QR-code?

MILLINGEN - Nederlanders die over de grens een boostervaccinatie hebben gekregen, kunnen die nog altijd niet in de Nederlanse Coronacheck-app uploaden. Het zorgt voor frustratie, onder meer bij Nederlanders die in Spanje hebben overwinterd. Volgens het ministerie is er geen probleem.

5 februari