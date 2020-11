Kind en agent zwaargewond; politiemotor rijdt met grote snelheid tegen verkeer in en botst op fietsers

video Babypanda Fan Xing voor het eerst te zien voor publiek: ‘Hij ligt alleen maar te maffen’

19 november Eén van de meest besproken baby's van dit jaar is vanaf vandaag te zien voor publiek: babypanda Fan Xing. De eerst geboren reuzenpanda in Nederland ooit doet het hartstikke goed en is volgens verzorgster José Kok ‘onbevangen en verkennend’.