Kind én Maxi-Cosi uit auto geslingerd bij ongeluk in Dordrecht: ‘Kindje was aanspreekbaar’

Volgens de politiewoordvoerster is het onduidelijk of het kindje na het ongeluk nog is aangereden of door een voertuig dat bij het incident betrokken was geraakt. ,,Het kindje was nog aanspreekbaar toen het met grote spoed werd weggebracht naar het ziekenhuis’’, zegt ze. Meer informatie over de fysieke gesteldheid van het kind kan zij niet geven. Ook weet ze niet hoe oud het kindje is dat uit de auto werd ‘gelanceerd’. ,,Maar het zat in de Maxi-Cosi. Dus dan zijn kinderen over het algemeen niet heel oud.’’