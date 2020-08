Kind ernstig gewond geraakt op kartbaan, nadat kart uit de bocht vloog

Overval op juwelier in Zeeland loopt uit de hand: twee mensen (37 en 63) neergesto­ken

22 augustus De steekpartij die gisterochtend plaatsvond bij juwelier ’t Goudoppertje in Middelburg was het gevolg van een mislukte overval. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De personen die werden neergestoken, zijn twee Middelburgers (63 en 37). Eén van hen ligt nog in het ziekenhuis.