Kind in de skilift? Dat blijft oppassen

Onrust rondom ‘foute’ crowdfun­ding voor nabestaan­den bakfiets­dra­ma: ‘Wij weten van niets’

18:30 Het bakfietsdrama in Bussum waarbij vorige week een jonge moeder op tragische wijze om het leven kwam, is waarschijnlijk door kwaadwillenden misbruikt om mensen op te lichten. De gemeente Gooise Meren, waar Bussum onder valt, waarschuwt voor een inzamelingsactie die dagenlang op het internet heeft gestaan. De initiatiefnemer van de actie beweert al het geld over te maken naar de gemeente, maar die zegt juist helemaal van niets te weten.