Kind komt om door ongeluk op boerderij in Ochten

Er waren na het incident veel hulpdiensten aanwezig bij het erf, dat met linten werd afgezet. De politie reed vanochtend naar het erf, omdat er een melding binnenkwam van een ongeluk met letsel. Vervolgens lijkt het erop dat er onderzoek is gedaan bij een tractor. Wat er precies is gebeurd, is kort na het drama nog niet duidelijk.



De politie laat weten dat de arbeidsinspectie in kennis is gesteld van het ongeluk. Deze instantie doet verder onderzoek naar de toedracht. De arbeidsinspectie kan vooralsnog niet met meer informatie komen hierover.



Later meer.