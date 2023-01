Kind neergestoken dicht bij school in Amsterdam

Gevonden romp in Amsterdam­se IJ is van rijke Rus Aleksandr Levin

De romp die in 2013 in het IJ is gevonden is van de vermogende Russische zakenman Aleksandr Levin. Dit bevestigt de Amsterdamse politie na berichtgeving door De Telegraaf. Levin hield zich bezig met handel in kunst en antiek.

