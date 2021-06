Kind overleden na aanrijding met bus in Leiden: ‘Het was dramatisch op het plein’

Spermavlek­ken, korte rokjes en lingerie: niet wat je verwacht bij een massagesa­lon: 'Wereld vol uitbuiting’

4 juni ‘Geen sex of sexuele handelingen’, staat er. Tóch vinden de zogenoemde zedenhonden in de Haagse massagesalon vier mogelijke spermasporen. Een aanwijzing van illegale prostitutie. Dat is een wereld vol uitbuiting, weten medewerkers van het Haags Economisch Interventie Team.