Kind valt uit raam van vakantiehuisje en raakt zwaargewond

Coronablog LIVE | Frankrijk voert strenge avondklok in, India begint met inenten 300 miljoen inwoners

10:31 De Britse variant van het coronavirus kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden. Daarmee kan de druk op de ziekenhuizen nog groter worden dan die al is geweest. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Wereldwijd zijn er al meer dan 2 miljoen mensen overleden aan Covid-19 sinds het uitbreken van de coronapandemie, meldt de Johns Hopkins Universiteit. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.