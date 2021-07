Kinder-ic’s stromen vol door snelle verspreiding RS-virus

LIVE | Meer dan 5 miljoen voor gedupeer­den binnen op Giro 777, België gaat gericht zoeken naar lichamen

19 juli De Duitse politie heeft meer dan 700 mensen gelokaliseerd die als vermist waren opgegeven door de watersnood en vrijwel alle geëvacueerde inwoners van Venlo mogen per direct naar huis. De dijken zijn veilig bevonden. België gaat vanaf maandag gericht op zoek naar lichamen van slachtoffers. ,,Dat is de harde realiteit,” aldus minister Annelies Verlinden. Volg alle ontwikkelingen rondom de watersnood in ons liveblog hieronder.