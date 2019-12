Kinderafdelingen ziekenhuizen overvol, patiëntjes noodgedwongen overgeplaatst naar België

Afgelopen week werden al zes kinderen naar Belgische ziekenhuizen gebracht, omdat in eigen land geen plek is. In de Randstad is het beddentekort zelfs zo nijpend dat personeel bijna dagelijks 30 tot 35 hospitalen moet bellen om een opnameplek voor de patiëntje te regelen.



De oorzaak van de drukte is tweeledig: het schrijnende tekort aan kinderverpleegkundigen én verkoudheidsvirussen die rondwaren. Veel kinderen zijn momenteel geveld door de griep en het RS-virus. Dit laatste is een verkoudheidsvirus dat hevige ademhalingsproblemen en – bij gebrek aan eetlust – uitdroging kan veroorzaken. Met name 0 tot 2-jarigen kunnen erg ziek worden en op de intensive care belanden.



Vrijwel elke winterperiode duikt het RS-virus op, maar dit jaar stak het eerder de kop op dan verwacht, vertelt kinderarts Edmond Rings van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. ,,We kampen al jaren met een landelijk beddentekort op de intensive care en afdeling neonatologie, maar daar komt nu bovenop dat bijna alle tachtig verpleegafdelingen in het land vol liggen met zieke kinderen. Hierdoor is geen doorstroming mogelijk.” In het Sophia werden onder meer hartoperaties van kinderen uitgesteld, omdat er geen bed op de ic beschikbaar was. Rings noemt het beddentekort ‘dramatisch’, maar benadrukt dat de gezondheid van de patiëntjes nog nergens in gevaar is gekomen. ,,Oók in België zijn zij in goede handen.”