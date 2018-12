Kinderen die fatale naaktfoto Onur uit Enschede verspreidden, moeten worden vervolgd

Woede om ‘diep trieste’ actie van handhavers tijdens uitvaart 17-jarig meisje in Rosmalen

15:32 Een actie van een handhaver heeft tot woede geleid bij Rosmalenaren. Terwijl nabestaanden de overleden Indy (17) herdachten in De Kentering, werd de uitvaartverzorger aangesproken over de plaats waarop hij de rouwauto had geparkeerd. De reactie van de gemeente op Twitter maakte de woede alleen maar erger.