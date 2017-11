Kinderen niet aan de groente, fruit en vis te krijgen

De resultaten zijn geen verrassing voor de onderzoekers van het CBS en het RIVM. In het voorlaatste onderzoek dat in 2014 uitkwam bleek ook al dat kinderen de richtlijn van het Voedingscentrum bij lange na niet halen. ,,Het aantal kinderen dat fruit eet is in dit onderzoek wel licht toegenomen’’, zegt Tanja Traag van het CBS. ,,Maar als je ziet hoeveel er de afgelopen jaren is geïnvesteerd om kinderen gezond te laten eten dan vallen deze resultaten misschien wat tegen.’’

Vooral kinderen van lager opgeleiden eten ongezonder. Het is niet onderzocht wat daarvoor de reden is. Traag: ,,Maar we weten uit andere onderzoeken dat geld daarin mogelijk een rol speelt. Ongezondere voeding is goedkoper.’’