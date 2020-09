Kinderen slanker als school voor het eten zorgt

Dat blijkt uit onderzoek van de Maastricht University naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Vier jaar lang volgden onderzoekers de leerlingen van acht Limburgse basisscholen. Twee scholen boden de kinderen gezonde lunches en tussendoortjes én sportten minimaal een half uur per dag intensief. Op twee andere scholen kregen de leerlingen alleen extra beweging aangeboden en op de overige vier veranderde niets.

Na vier jaar blijkt dat de leerlingen op de scholen waar niets gebeurde alleen maar in gewicht zijn toegenomen. Ze hebben ook aanzienlijk meer buikvet gekregen. Terwijl de leerlingen op de gezonde scholen er juist op vooruit zijn gegaan qua gezondheid. ,,Buikvet is een goede voorspeller voor obesitas, diabetes en hartproblemen op latere leeftijd. Het is dus heel belangrijk om te kunnen concluderen dat het effect heeft om kinderen op school gezonde voeding en meer beweging aan te bieden", aldus professor Onno van Schayck.

Op de scholen waar de leerlingen gezond eten én meer bewegen, is het resultaat het best. Ter illustratie: een meisje van 7,5 jaar, een normale lengte (128 cm) en een gewicht van 32 kg weegt na vier jaar op een super gezonde school 1,5 kilo minder dan op een reguliere school.

Uitgebreid pauzeren

Overigens gaat het op deze scholen niet alleen om een appeltje tussendoor. De leerlingen zitten langer op school, zodat ze tussen de middag uitgebreid kunnen pauzeren. Ze krijgen fruit als tussendoortje, een gezonde lunch en een bidon met water. Op school leren ze allerlei producten eten. Na de lunch hebben ze twee of drie keer per week een sportieve activiteit, zodat ze bewegen. Neveneffect is dat de kinderen hun energie kwijt kunnen en er minder conflicten zijn op school.

Zeker op de scholen waar de leerlingen zowel gezond eten als meer bewegen zijn goede resultaten. De kinderen hebben flink minder buikvet.

De onderzoekers zien dat leerlingen de gezonde leefstijl ook meer naar huis nemen. ,,We horen van ouders dat de kinderen mee willen naar de supermarkt om uit te kiezen wat ze eten. Ouders geven aan dat er echt minder snoep het huis in komt", vertelt Van Schayck. De verwachting is dat de kinderen ook na de basisschool gezonder blijven eten.

Gezonder leven

In Limburg gaan twintig scholen met de Gezonde Basisschool van de Toekomst aan de slag. ,,We hopen dat het er snel meer worden", aldus Van Schayck. Ook vanuit andere delen van het land wordt het onderzoek met interesse gevolgd. Maastricht University hoopt dat er vanuit gemeenten of de landelijke overheid subsidie komt om meer basisscholen volledig te laten overgaan. Van Schayck: ,,Je ziet dat het werkt om vanuit school gezonde producten aan te bieden. Het onderzoek laat ook zien dat het op de scholen waar niets gebeurt juist níet goed gaat.”

De onderzoekers gaan nu berekenen hoeveel zorgkosten worden bespaard als kinderen gezonder leven. Ook bekijken ze wat het draagvlak onder ouders is om over te stappen op een gezonde school.

D66 neemt vast een voorschot. In het gisteren gepubliceerde verkiezingsprogramma spreken ze uit dat alle kinderen op school een gezonde lunch moeten krijgen.

