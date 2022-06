Kinderlokker Marco de W. heeft spijt van lastigvallen 28 kinderen: ‘Het was een soort dwang’

Met video Hevige regenval veroor­zaakt overlast in zuidoosten van het land

De hevige regenval heeft zondag op plaatsen in Zuidoost-Brabant de nodige overlast veroorzaakt. Op meerdere plekken stonden de straten blank. De politie vroeg inwoners om binnen te blijven. Ook in Limburg was sprake van overlast.

6 juni