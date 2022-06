In de zaal, die vol zat met ouders en een 11-jarig slachtoffer, is de rechter woensdagochtend begonnen met het bespreken van het dossier. Halverwege de middag, toen de officier bezig was aan haar pleidooi om uiteindelijk bekend te maken welke straf het Openbaar Ministerie (OM) voor De W. in gedachten heeft, werd de zitting stil gelegd. De officier viel midden in dat verhaal stil en vervolgens flauw. Ze kon daarom de zitting niet afmaken.