Kinderombudsman: haal kalifaatkinderen terug

Nederlandse kalifaatkinderen die vastzitten in kampen in Syrië en Irak, moeten zo snel mogelijk worden opgehaald door de Nederlandse overheid. Dat is op lange termijn ook beter voor de veiligheid van Nederland zelf, schrijft de Kinderombudsman in een rapport dat vandaag verschijnt. ,,Niets doen is onacceptabel.”

De Kinderombudsman stelt dat als ouders hun (toch al getraumatiseerde) kinderen niet kunnen beschermen, ‘de overheid dit moet doen’. ,,Deze kinderen zijn onschuldig. Ze mogen niet de dupe worden van de fouten van hun ouders en een overheid die hen niet beschermt”, aldus Kalverboer.

De ombudsman vindt ook dat langer wachten het gevaar voor Nederland juist vergroot. ,,,Door de kinderen langer in de kampen te laten verblijven, vormen ze op termijn mogelijk een groter dreigingsrisico dan wanneer ze nu, gepland en met een goed plan van aanpak voor bij aankomst, terugkeren.”

Er zijn nog zo’n 175 Nederlandse ‘kalifaatkinderen’ in Syrië en Irak, het grootste deel van hen is 4 jaar of jonger. Hun ouders hebben zich ooit aangesloten bij een jihadistische groepering, voornamelijk IS. Nu het kalifaat in elkaar is gestort, zit een onbekend aantal Nederlanders in gevangenissen en vluchtelingenkampen. Van zeker vijf vrouwen en hun negen kinderen is bekend dat ze vastzitten in een kamp in Noord-Syrië.

Slechte omstandigheden

De omstandigheden in die kampen zijn slecht, zeker voor kinderen. De moeders gaven onder meer in deze krant al aan dat ze vanwege de gezondheid van hun kinderen terug willen naar Nederland. ,,Als Nederland ons niet wil, haal dan in ieder geval onze kinderen op”, zeiden ze.

Minister van Justitie Grapperhaus vindt dat Nederland pas in actie kan komen als een Syriëganger zich meldt op een Nederlands consulaat in Turkije of Irak. De vrouwen en hun kinderen kunnen daar niet komen omdat ze de kampen niet uit mogen. ,,Daarom is dat een schijnoplossing”, stelt de Kinderombudsman. De Koerden, die de baas zijn in de kampen, willen graag van de Nederlanders af. Maar ophalen in de kampen is te gevaarlijk, vindt Grapperhaus.