Kinderporno in appgroepen makkelijker te melden

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) wil korte metten maken met het rondsturen van kinderporno via chatdiensten. Kom je seksuele beelden van kinderen tegen in apps als Whatsapp, Telegram, Facebook Messenger of Signal, dan kun je dat vanaf nu rechtstreeks melden en doorsturen.

Het afgelopen jaar kreeg de organisatie achter onder meer het Meldpunt Kinderporno steeds meer meldingen van expliciete afbeeldingen van kinderen die rondgingen in chatapps, vooral onder scholieren. Vorig jaar ontstond ophef toen er onder andere op een school in Limburg digitale stickers op Whatsapp werden rondgestuurd met pornografische afbeeldingen van kinderen.

Volgens EOKM-directeur Arda Gerkens is het belangrijk dat er een meldpunt komt gericht op deze chatdiensten om te voorkomen dat mensen ‘de schok met elkaar delen’. ,,Iemand ziet een seksueel beeld met een kind in de groepsapp. Dat komt vaak hard aan en het voelt machteloos of misschien is het juist wel spannend, omdat je weet dat het niet oké is.” De organisatie benadrukt dat het belangrijk is om te weten dat je de beelden niet moet opslaan of delen. Het delen van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen is strafbaar.

Om melding te kunnen maken van de beelden, kun je ze direct doorsturen naar het nieuwe nummer van de organisatie. Gegevens van de melder worden niet opgeslagen, meldt het EOKM, maar het bureau kan wel eenmalig contact opnemen om enkele vragen te stellen. Het meldpunt kan het materiaal vervolgens met de politie delen en de beelden toevoegen aan de database, zodat voorkomen kan worden dat ze op internet gedeeld worden.

Melders denken volgens Gerkens vaak dat het misbruik nu aan de gang is en dat dat stoppen moet. Ze legt uit dat dat heel vaak niet het geval is: ,,Het kan ‘oud’ materiaal zijn, dat bij de politie bekend is, maar ook nieuw materiaal dat bijvoorbeeld door sexting en/of sextortion is verkregen.”

Niet oké

Om mensen die niet goed weten hoe ze moeten reageren op pornografische beelden die ze toegestuurd krijgen te helpen, heeft het bureau gifjes gemaakt. Die kunnen de gebruikers sturen als reactie. ,,Je kunt zo in een chatgroep laten weten dat je het delen van kinderporno helemaal niet oké vindt”, aldus Gerkens.

Eerder konden ontvangers de beelden via de site van Meldpunt Kinderporno doorsturen, maar die beelden werden niet opgeslagen of geanalyseerd. De melders kregen hooguit wat adviezen. Met het nieuwe nummer moet de drempel om melding te maken omlaag gaan en de organisatie meer inzicht geven in de beelden die gedeeld worden.

De nieuwe meldmethode wordt gefinancierd door het SIDN, een fonds dat bijdraagt aan een sterker en veiliger internet. De bedoeling was al dit voorjaar ermee van start te gaan, maar dat lukte toen niet vanwege technische complicaties.

Ben je kinderporno tegengekomen in een chatapp of via social media? Meld dit aan ons via het nummer +31 (0)6 428 346 35 of kijk hier.