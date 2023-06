Kindje (3) overleden door zuurstoftekort bij operatie in Haags ziekenhuis, OM doet onderzoek

Het kindje werd op 30 maart geopereerd en is op twee april overleden. ,,Rondom de operatie ontstond bij het kind een zuurstoftekort”, zegt de woordvoerder van het OM. ,,Voor specifiek levensreddend handelen is hij toen nog overgebracht naar een ander ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten.” Het OM is na een melding uit het ziekenhuis een onderzoek gestart naar het overlijden van het kindje. ,,Een sectie heeft uitgewezen dat het zuurstoftekort heeft geleid tot de dood van de jongen.” Het OM gaat nu onderzoeken hoe het zuurstoftekort kon ontstaan. Ook het ziekenhuis doet onderzoek naar het incident.

Volgens De Telegraaf was de operatie in het Juliana Kinderziekenhuis, dat onderdeel is van het HagaZiekenhuis. Dat wil het OM niet bevestigen. Het HagaZiekenhuis zegt zelf dat zij geen mededelingen over de kwestie kunnen doen in het belang van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen.