Klaar met je kerstboom? Breng hem naar een kerstbomenasiel

Drie Koningen is traditioneel de tijd dat de kerstboom weer uit de huiskamers verdwijnt, maar het is helemaal niet nodig om definitief afscheid te nemen van je kerstboom. In Leiden kun je de boom namelijk naar een kerstbomenasiel brengen, zodat je tijdens Kerst 2018 óók van dezelfde boom kan genieten.