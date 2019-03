Klaar met regen en wind? Vanaf woensdag eindelijk lenteweer

Aanslag Nieuw-Zee­land past in beeld van groeiende dreiging vanuit ex­treem-rechts

10:55 De gruwelijke aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland passen in het beeld dat de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al enige tijd schetst. De ernst en omvang van geweld door kleine extreemrechtse groepen of individuen in Westerse landen neemt toe, ook in Europa.