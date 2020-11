Klaas (66) gelooft zijn ogen niet: Ziet hij daar een groep jagers gezellig samen op hazenjacht in coronatijd?

Slager legde de vijf heren op bewegend beeld vast en klom vervolgens in de pen. Hij schreef een gepeperde brief naar de Wildbeheereenheid van Tubbergen. „Dit is toch hartstikke onhandig”, zegt hij. „De besmettingen lopen op en Tubbergen doet het al niet echt goed met al die besmettingen. Dan kun je dit beter even achterwege laten. Volgens mij zijn het ook mannen op leeftijd, dus zitten ze ook in de risicogroep.”