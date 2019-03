Klaas hoopt op teken van leven van naar IS afgereisde dochter: ‘In elk tv-beeld zoek ik de kleinkinderen’

Het is woensdagmiddag, 19 februari. Klaas Spijk reist met de trein van Schiphol naar Rotterdam. Een week geleden heeft hij voor het eerst in negen maanden iets over zijn dochter Mandy (31) en zijn vier kleinkinderen gehoord. Ze leven nog, hoogstwaarschijnlijk in de puinhopen van Baghouz. De laatste strohalm van het kalifaat, in de Eufraatvallei in Oost-Syrië. Elke dag wordt er zwaar gevochten om IS definitief op de knieën te krijgen. Na een lang verblijf in een vakantiehuis onder de Egyptische zon, is het voor Spijk even wennen in het grijze Nederland. Een gesprek dat twee medereizigers voeren, zet hem echter direct met beide benen op de grond. ,,Nu willen ze allemaal terug”, zegt een van de mannen, terwijl hij het laatste nieuws vanuit Syrië tot zich neemt. ,,Laat ze daar maar lekker wegrotten.”