Klacht ingediend tegen zorginstellingen in Apeldoorn, Wapenveld en ’t Harde wegens ‘te streng coronabeleid’

Volgens de stichting is van twaalf instellingen bekend dat zij nog steeds bovenmatig strenge beperkingen zouden opleggen: een bezoektijd van maximaal een uur per week of zelfs minder, een maximum voor het aantal verschillende bezoekers en bezoekers die niet op de kamer van de bewoner mogen komen of juist niet in het restaurant.

Kinderen geweerd

Het zou gaan om de volgende instellingen: Atlant in Apeldoorn, Mariposa in ’t Harde, Rehoboth in Wapenveld, Magnolia in Vught, Monte Bello in Velp, Insula Dei in Arnhem, Mr. L. E. Vissershuis in Den Haag, Molenveldhuis in Horst, Het Annahuis in Tegelen, De Beemden in St. Michielsgestel, Foswert in Ferwert en Amethisthorst in Den Haag.