Klant tureluurs van wirwar aan winkelregels

Wéér geweld tegen homo in Amsterdam: man met glas gestoken

9:06 In Amsterdam is gisteravond een homoseksuele man met een stuk glas gestoken door een 14-jarige jongen. Het slachtoffer zat samen met iemand anders in een kano. Toen ze door jongeren werden uitgescholden om hun geaardheid en verhaal kwamen halen, raakten ze slaags. De politie heeft drie tieners opgepakt.