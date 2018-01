Klanten doen aangifte tegen 'eerste Nederlandse' bitcoinfabriek

Eigenaar doorgereden busje woonde 'als enige gast' op camping

8:18 De eigenaar van het busje dat in de nieuwjaarsnacht een 28-jarige vrouw in Oss aanreed, verbleef sinds kort op een camping in Stroe (Gelderland). Dat bevestigt de campingeigenaar. Die werd gisterochtend geconfronteerd met 'een peloton' agenten, die het busje meenamen.