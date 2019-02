Jasper Ansems (22) en Wessel de Groot (22) uit Tilburg hadden zich verheugd op een avondje voetbal in De Kuip. In plaats daarvan zitten ze vanavond zwaar gefrustreerd te balen in een kapotte, stilstaande trein in Zevenbergschen Hoek.

Rond 19.00 uur viel de trein stil. Met daarin het Tilburgse tweetal, dat twee weken geleden kaarten kocht voor de Klassieker Feyenoord-Ajax, de bekerwedstrijd die zojuist om 20.45 uur begon. Ze hadden er zin in, zeker na de 6-2 score enkele weken geleden. ,,Ik voel me echt verdrietig, honderden wedstrijden waar je heen kan, maar de klassieker is speciaal", vertelt Wessel. ,,De conducteur zei: ‘Wij gaan ervoor zorgen dat jullie op tijd zijn’. Maar De Groot heeft er een hard hoofd in. ,,We gaan nog wel proberen de Kuip binnen te komen, maar als we niet meer redden gaan we de stad in.”

Evacueren

Via Twitter verneemt het tweetal van Prorail dat de trein een andere locomotief heeft gekregen, maar dat ook die problemen heeft en dat Prorail Incidentenbestrijding van plan is de reizigers te evacueren. Ansems: ,,De informatievoorziening is heel slecht. Er wordt ons niets verteld. We moeten op Twitter lezen wat er aan de hand is. Echt ongelofelijk k*t dat we nu die wedstrijd gaan missen.”



Ansems en De Groot zijn niet de enigen die op weg zijn naar de voetbalklassieker. In hun coupé zitten Bredanaren, maar ook Rotterdammers en Hagenezen.

Livestream

,,We knallen maar een livestream aan in de trein. Dit gaat ‘m niet meer worden vrezen we”', klinkt uit de mond van een van de gefrustreerde reizigers. Een van hen vraagt aan de passerende conducteur hoe de zaken ervoor staan. Die moet het antwoord schuldig blijven: ,,We weten zelf nog helemaal niks. Sorry.”

De machinist van de trein toont medeleven met de supporters: ,,Ik vind het heel vervelend voor u. Deze trein kan geen kant meer op. Onze techniek laat ons volledig in de steek. Wij begrijpen dat er Feyenoordsupporters in de trein zitten. Het spijt ons heel erg dat jullie de Klassieker moeten missen.”