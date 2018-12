Kledingwinkel deelde gratis lachgas uit aan klanten

Ondernemer Stijn Folkers zag in het toenemende gebruik van lachgas bij jongeren een 'unieke kans', staat in het rondgestuurde persbericht van Heisa. Voorts bouwde hij een 'space experience', waar klanten na aanschaf van hun Heisa-kleding plaats konden nemen op een zitzak om voorzien van een drankje en 'spacey' muziekje een lachgasballon te nuttigen.



Warenwet

Dat is niet verboden. Lachgas valt sinds 2016 onder de warenwet en is dus 'gewoon' verkrijgbaar bij ketens zoals Blokker. De stof wordt met behulp van een slagroomspuit in een huis-tuin-en-keuken ballon gespoten, die vervolgens aan de mond wordt gezet. Populair in het uitgaanscircuit, maar ook op straat.



Het gratis uitdelen van de drug in een winkel is niettemin onwenselijk, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Udo Kock. Zij nam vandaag contact op met de verhuurder van het pand, die op zijn beurt geen flauw idee had van de praktijken en Folkers heeft opgedragen per ommegaande te stoppen. Dat is ook gebeurd, zegt Kocks woordvoerder.



Wat dat betekent voor de pop-upwinkel van Heisa, die volgens planning tot en met 27 december open blijft, is niet duidelijk. Folkers was niet bereikbaar voor commentaar.