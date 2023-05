Kleine mensen gaan voor goud én samenzijn op de World Dwarf Games

Nog altijd moet secretaresse Debby Coolen (36) zichzelf soms even tot de orde roepen, als ze tijdens het hardlopen wordt ingehaald door een hardloper van een groter formaat - en daarvan zijn er nogal wat - dan zijzelf. ,,Dan denk ik: die is veel sneller. Maar eigenlijk ben ik net zo snel.” Alleen gaat ze als het op meters aankomt door het formaat van haar benen toch wat minder hard vooruit.

Zie daar waarom veertig Nederlandse sporters met een aangeboren genetische groeistoornis nu warmlopen voor de vierjaarlijkse World Dwarf Games, die eind juli beginnen in Keulen. Daar kunnen kleine mensen uit de hele wereld zich aan elkaar meten, zonder dat lengte voor een ongelijke strijd zorgt. Dit weekend presenteerden de Nederlandse deelnemers hun delegatie, onder leiding van een eigen chef de mission.

Sprookjesfiguur

En even tussendoor, voor wie door de naam van de kampioenschappen waaraan ze deelnemen denkt dat kleine mensen in Nederland ook wel dwergen (of lilliputters) genoemd kunnen worden: dat is een vergissing. De sporters zijn er bij de uitnodiging voor hun teampresentatie maar vast duidelijk over: een dwerg is een sprookjesfiguur. Zij zijn gewoon mensen, over wiens lengte trouwens ook niet lollig gedaan hoeft te worden.

Volledig scherm Debbie Coolen (36) uit Maarheze. © Foto: Erik van 't Woud

Niet dat Debby daar in het dagelijks leven veel last van heeft. ,,Ik zie wel dat mensen soms even kijken. Maar bij vrienden, familie en op mijn werk geldt: Debby is gewoon Debby.” Het lijkt haar desondanks wel heel bijzonder om straks tijdens haar eerste deelname aan de wereldkampioenschappen plots één van velen te zijn.

Hoe dat voelt, weet Risal Timmer (24) al. Vorige kampioenschappen deed hij al mee, al kon hij doordat hij net hersteld was van een gebroken been nog niet alles geven wat hij in zich heeft. ,,Het was overweldigend, heel cool, om tussen honderden kleine mensen te zijn. Ik voelde mij minder bijzonder. En ik heb door het ontmoeten van al die andere kleine mensen gezien dat zij evenveel kunnen bereiken als anderen, terwijl ik me soms nog wel zorgen maak dat het voor mij door mijn lengte lastiger kan zijn om te komen waar ik wil.”

Volledig scherm Risal Timmer (24) uit Leiden. © Foto: Erik van 't Woud

Dat is bij een universitaire studie en uiteindelijk op een plek waar hij zijn kwaliteiten kan laten zien. En Risal ziet het straks in Keulen weer, alles is mogelijk. Wellicht ook een medaille: hij is goed getraind, ook door samen te sporten met andere kleine mensen, iets waar Risals vader Rien Timmer zich voor heeft ingezet. Rien: ,,Bij sporten is voor kleine mensen vaak geen sprake van een eerlijk speelveld, waarbij ze zich écht kunnen meten aan anderen, terwijl dat ook het leuke van sporten is.” Daarom stond Rien met andere ouders aan de wieg van gezamenlijke trainingen voor kleine mensen, meestal in Utrecht, centraal in het land. Dat leidde hem ook mee met zijn zoon, naar de vorige World Dwarf Games in Canada. Voor Rien was het daar ook even wennen, toen hij met zijn Hollandse postuur in een grote lift stond met zo'n twintig kleine mensen, die allemaal tegen zijn kruis aankeken. ,,Normaal is het andersom.”

Volledig scherm Gerard Smits (43) uit Eindhoven. © Foto: Erik van 't Woud

Een belevenis wordt het dus, maar ook de kans om goud binnen te slepen. Wellicht voor niemand meer dan Gerard Smits (43) die maar liefst tien titels te verdedigen heeft. Hij sleepte ze binnen met onder meer zwemmen (hij deed in zijn studietijd al aan waterpolo) atletiek en kruisboogschieten. Dat hij voor dat laatste aanleg bleek te hebben, was trouwens ook voor hem een verrassing - hij had er lang geen idee van. Maar goed, negen gouden plakken en een zilveren dus - hij betwijfelt of het weer zo ver komt. ,,Ik heb inmiddels wel gezien dat veel van mijn records zijn gesneuveld, en zo hoort het ook. Dat betekent dat de nieuwe generatie opstaat, dat de sport zich aan het ontwikkelen is.”

Dat is ook te merken aan het aantal deelnemers. Reisde Nederland drie kampioenschappen geleden nog met drie deelnemers af om daarna naar elf te gaan, er zijn nu vier keer zo veel sporters. Maar het meest bijzondere is misschien wel dat Gerard zijn éigen nieuwe generatie deze kampioenschappen bij zich heeft. Ook zijn dochtertje Cato treedt aan. Ze is nu zeven, zegt hij trots, terwijl het meisje na de teampresentatie meedoet aan de voetbaltraining en laat zien wat ze kan.