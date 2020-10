Kleine toename aantal coronapatiënten in ziekenhuis

Video LIVE | Boosheid over persmoment Rutte en De Jonge: ‘Worden coronamaat­re­ge­len nu wel of niet verlengd?’

16:03 Partijen in de Tweede Kamer zijn boos over het persmoment van gisteren, waarbij premier Rutte en minister De Jonge ‘tussen neus en lippen door’ verkondigden dat de huidige coronamaatregelen nog zeker tot in december duren. Hierover is verwarring ontstaan, omdat staatssecretaris Keijzer later op de avond ontkende dat de maatregelen zijn verlengd. Mis niks met ons liveblog onderaan dit artikel.